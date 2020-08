Despiste de carro em Leiria provoca a morte de uma criança de 10 anos

Uma criança de dez anos morreu, este sábado, na sequência de um despiste de um carro em Casal Novo, em Leiria, de acordo com declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à Lusa.

O acidente ocorreu por volta das 16h00. Além da vítima mortal, duas pessoas ficaram feridas - um homem de 51 anos e uma criança de cinco anos.

As vítimas ligeiras foram socorridas no local e o óbito também foi registado no sítio onde ocorreu o acidente.