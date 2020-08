Duas mil pessoas reuniram-se em concertos para testar propagação da covid-19

Mais de duas mil pessoas participaram, este sábado, na Alemanha, em três concertos simulados para testar o melhor modelo para que este tipo de espetáculos se volte a realizar da forma mais segura possível em plena pandemia mundial, provocada pelo aparecimento do novo coronavírus. O estudo da Universidade de Halle contou com a presença do cantor alemão Tim Bendzko que deu três concertos durante o dia em Leipzig.

Foram estudadas várias variáveis: espetáculos com um menor e um maior número de espetadores, maior ou menor distanciamento. Foram testadas várias situações por parte dos investigadores. Por exemplo, foram utilizados desinfetantes fluroscentes para perceber em que superfícies é que a população toca mais e foram medidas ainda a rajetória dos aerossóis projetados pelos participantes, partículas que, segundo os especialistas, desempenham um papel importante na contaminação.

"Este projeto deve lançar as bases para o retomar do setor do entretenimento, que é particularmente afetado pelas medidas restritivas que tiveram de ser tomadas devido à pandemia de covid-19", explicou o ministro da Ciência do Estado da Saxónia a uma televisão local.

Os resultados do estudo alemão deverão ser publicados no outono, de acordo com a AFP. Todos os participantes eram pessoas jovens e saudáveis e testaram negativo à covid-19 antes de poderem participar. Os voluntários também mediram a temperatura à entrada dos concertos e usaram máscara de tipo FFP2 para sua segurança e dos demais.