Homem baleado numa perna em restaurante

A noite deste sábado terminou mal num restaurante em Coimbra. Uma rixa entre dois homens terminou com um deles a disparar um tiro que acertou na perna do outro homem. Segundo a PSP, a “disputa entre os dois indivíduos terá ocorrido dentro de um estabelecimento comercial de restauração e bebidas” situado na união de freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades.

O autor dos disparos tem cerca de 40 anos e terá utilizado uma arma de fogo. A vítima tem cerca de 30 anos, foi atingido numa das pernas, tendo sido de imediato transportado para o hospital. Ainda de acordo com a PSP, o agressor foi detido e arma foi recuperada.