Oito pessoas arrastadas por agueiro em Faro

Oito pessoas foram este domingo arrastadas por um agueiro – corrente de retorno – na praia do Castelejo, concelho de Vila do Bispo, Faro. Todas as pessoas foram socorridas, uma delas acabou por morrer quando foi resgatada e outra foi transportada para o Hospital de Portimão de helicóptero, encontrando-se estável. Tanto a vítima mortal como o ferido são de nacionalidade alemã.

A informação foi avançada pela Sic Notícias, que indicou ainda que o alerta foi dado ao início da tarde e, para o local foram mobilizados 16 operacionais, cinco viaturas, um meio aéreo e uma embarcação.