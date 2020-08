Covid-19. Controlo na fronteira entre a Áustria e a Eslovénia provoca grandes engarrafamentos

O apertado controlo na fronteira com a Eslovénia decretado pela Áustria devido à pandemia de covid-19 está a provocar grandes engarrafamentos, com alguns turistas a enfrentarem uma espera de 10 horas, segundo a polícia.

Nos túneis Karawanken e Loibl, na fronteira entre a Eslovénia e a Áustria, formaram-se filas de carros de vários quilómetros devido ao regresso de férias, afetando também turistas alemães e holandeses.

Esta manhã havia ainda sete quilómetros de engarrafamento e três horas de espera na entrada do túnel Karawanken, enquanto no túnel Loibl foi preciso esperar cinco horas, até que uma decisão das autoridades locais para facilitar os controlos durante o dia de hoje desbloqueou a situação, que está a voltar ao normal.

Desde sábado, todos os carros que entram na Áustria vindos de Eslovénia são obrigados a parar para registar todos os passageiros.

A Áustria tem registado um aumento de contágios pelo novo coronavírus, com um terço dos turistas que regressaram no último mês da Croácia, no sul da Eslovénia, a testarem positivo.