Corpo do jovem que estava desaparecido no Tejo foi encontrado esta manhã

A Autoridade Marítima de Lisboa anunciou, esta segunda-feira, que o corpo do jovem de 13 anos que desapareceu na tarde de domingo no Rio Tejo foi encontrado esta manhã.

O corpo do jovem estava preso a cerca de 15 a 20 metros do pontão de onde mergulhou, no domingo, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal.

O corpo foi encontrado por uma equipa de mergulhadores, menos duas horas depois de as buscas terem sido retomadas, às 6h30.

O jovem desapareceu numa zona da praia fluvial do Seixal e o alerta terá sido dado por volta das 17h.