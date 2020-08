Efemérides de 24 de Agosto

79 A erupção do Vesúvio (conhecido vulcão do Golfo de Itália, a cerca de 9 km de Nápoles, único activo do Continente Europeu, actualmente adormecido) arrasou há1941 anos as cidades de Pompeia e Herculano.

410 Os Visigodos tomaram e saquearam Roma há 1610 anos, sob o comando do Rei Alarico, obrigando à mudança da capital do Imério Romano do Ocidente para Revena (por decisão do jovem Imperador Honório), sendo esta a última capital do Império (402-476) até à sua queda às mãos de Odoacro, no tempo de Rómulo Augusto.

1456 Completou-se há 564 anos a impressão da Bíblia de Gutemberg, um incunábulo da tradução em latim da Bíblia, em Mogúncia (atual Mainz, Alemanha), que se tinha iniciado em 1450, marcando o início da produção em massa de livros no Ocidente.

1471 A praça marroquina de Arzila, 40 km a Sul de Tânger, na Costa Atlântica, foi conquistada há 549 anos pelas forças portuguesas comandadas por Afonso V e o seu filho, príncipe João, tendo ficado ocupada por Portugal entre essa data e 1550, e novamente entre 1577-89.

1511 Malaca, património da UNESCO desde 2008 e antigo sultanato malaio, foi conquistada há 509 anos por Afonso de Albuquerque, tornando-se na altura um dos principais interpostos do comércio internacional de Portugal, e mantendo hoje destacados vestígios desta colonização.

1820 Eclodiu há 200 anos a Revolução Liberal, no Porto.

1879 Começou há 141 anos a construção da Avenida da Liberdade, em Lisboa, uma das principais artérias da capital, com origem no boulevard chamado Passeio Público, iniciado em 1764.

1891 Thomas Edison (1847-1931), empresário e inventor norte-americano, registou a patente da primeira câmara de imagens em movimento há 129 anos, entre outras 2.332 patentes (que incluem aparelhos tão relevantes como o fonógrafo e o animatógrafo, para além de aperfeiçoamentos no telefone).

1949 Entrou em vigor há 71 anos o Tratado do Atlântico Norte que criou a NATO, e fora assinado em Abril anterior, com a intenção de formar uma Aliança Militar (a Aliança Atlântica) de defesa dos valores ocidentais.

1972 O norte-americano Bobby Fischer (1943-2008), um biofísico filho de pai alemão sagrou-se campeão mundial de xadrez há 48 anos, ao vencer o russo Boris Spassky (n.1937), entretanto naturalizado francês, campeão do mundo anterior.

2018 O Governo prorrogou a licença de prospeção de petróleo ao largo da Costa Alentejana por mais um ano, por ter considerado que o atraso na operação não era da responsabilidade do consórcio que integrava a Galp.