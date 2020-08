Pedro Abrunhosa pede ajuda para técnicos da música. "O vírus tirou-lhes o sustento"

A situação é grave para muitos dos que silenciosamente levantam os espectáculos, possibilitam o entretenimento e ajudam a que o país não caia na escuridão. Desde que sou Músico, os meus técnicos tem sido a minha sombra. Ninguém existe sem a sua. Hoje sou eu que peço Luz para todos os técnicos e afins que vos levam a magia à porta de casa. São milhares, tem famílias, rendas, empréstimos, encargos escolares com os filhos. O vírus tirou-lhes o sustento e muitos estão há meses sem receber. A Uniao Audiovisual, organização que os congrega e assiste, não aceita dinheiro mas aceita bens alimentares. Hoje, no meu espectáculo de Faro, estará uma carrinha disponível para receber as vossas contribuições. Haja Luz! Obrigado a todos ! @audiovisual.uniao @OuComemosTodosOuSomosTodosAPasarFome

