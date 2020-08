Um morto e um ferido grave em acidente com tuk tuk

Um acidente entre um tuk tuk e uma viatura ligeira, esta segunda-feira, provocou uma vítima mortal e um ferido grave. Fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa confirmou ao i a informação, adiantando que o ferido grave foi de imediato levado para o hospital. O acidente ocorreu perto da rua Madre de Deus, em Santa Apolónia, no cruzamento entre a Avenida Mouzinho de Albuquerque e a Calçada da Cruz de Pedra.

"As operações de socorro ainda estão a decorrer e estão no local três viaturas e 13 bombeiros", explicou fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Segundo a RTP3 conseguiu apurar no local, a vítima mortal era uma senhora de 82 anos que estava a atravessar a passadeira no momento do acidente.

