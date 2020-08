Jogos online disparam com a pandemia

Já o volume das apostas desportivas foi de 239,9 milhões de euros, no primeiro semestre, inferior em 3,6 milhões de euros quando comparado com o mesmo período de 2019.

O volume das apostas desportivas à cota foi de 239,9 milhões de euros no primeiro semestre do ano, inferior em 3,6 milhões de euros quando comparado com o mesmo período de 2019 (243,4 milhões). Os dados foram revelados pelo relatório do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

Nos meses janeiro e fevereiro, o valor das apostas desportivas à cota manteve-se próximo da média registada nos meses anteriores (59,2 milhões de euros, face a 61,7 milhões no último trimestre de 2019), verificando-se a partir de março uma quebra acentuada, atingindo o seu valor mínimo em abril (7,7 milhões de euros).

Em maio com o retorno à atividade de algumas das competições desportivas que geram maior volume de apostas, observou-se a retoma do valor das apostas desportivas à cota, sendo esta mais marcante em junho, onde se registaram mais 28,2 milhões de euros face ao mês anterior, atingindo níveis próximos dos apurados em fevereiro de 2020.

Relativamente aos jogos de fortuna ou azar, o volume de apostas atingiu 2,3 mil milhões de euros, no 1.º semestre de 2020, valor 1,7 vezes superior ao registado no período homólogo anterior.

"O crescimento mais expressivo ocorreu a partir de meados de março e com especial incidência no decorrer do mês de abril. A partir de maio, a tendência para o crescimento atenuou-se, observando-se no final do semestre o retorno a valores mais próximos daqueles que se registaram no período pré-pandemia. Esta evolução poderá ser explicada, parcialmente, não só pelo encerramento, a 14 de março, por força da COVID-19, de todos os casinos, (onde são explorados os jogos de fortuna ou azar de base territorial), tendo estes retomado a sua atividade a 1 de junho, mas eventualmente devida também à redução de oferta verificada nas apostas desportivas online nesse período", diz em comunicado.

"Dos resultados observados concluiu-se que, tal como em outras atividades económicas, a situação de pandemia teve impacto na atividade dos jogos e apostas online, traduzindo-se em variações significativas e atípicas no volume de apostas realizado, contrariando as tendências normais de crescimento que vinham sendo observadas em período anterior. Contudo, a atividade continuou a funcionar, adaptando-se à nova realidade e mantendo um certo equilíbrio, no contexto das alterações do próprio mercado e do comportamento dos jogadores".