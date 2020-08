Sales sobre Costa: "Enquanto governante, tem estado sempre ao lado dos profissionais de saúde"

Na conferência de imprensa, desta segunda-feira, António Sales anunciou que ia ser feito um investimento de 8,4 milhões de euros, em que o principal objetivo é o de melhorar infraestruturas e equipamentos para que haja uma “melhor resposta em todas as regiões do país”.

O secretário de Estado da Saúde anunciou, durante a conferência de imprensa desta segunda-feira, que, apesar de Portugal ser um dos países que mais testes realiza por cada cem mil habitantes, o objetivo será duplicar a capacidade de testagem. Atualmente, são feitos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) cerca de 10 mil testes diários. O objetivo, segundo António Sales, é ter uma capacidade de testagem de 22 mil testes diários.

“Este plano foi aprovado a 10 de agosto”, referiu, explicando que, no Alentejo e no Algarve, a previsão é de que a capacidade de testagem seja aumentada em mais de 400%. O responsável anunciou ainda que para este progresso haverá um investimento de 8,4 milhões de euros, ficando a operacionalização a cargo do Instituto Ricardo Jorge.

Também na primeira conferência de imprensa da semana esteve presente o presidente deste instituto, Fernando Almeida, que explicou que a intenção deste investimento não será fazer testes avulsos e sem critérios, mas sim fazer com que “seja uma realidade” a diminuição do tempo de resposta. Este investimento está relacionado com a covid, mas também com "outras emergências que possam vir a ocorrer e para outras patologias que possam vir a ocorrer". O investimento será feito, segundo o responsável, sobretudo nas infraestruturas e nos equipamentos, de forma a que haja uma “melhor resposta em todas as regiões do país”.

Também presente na conferência esteve a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que anunciou que, de momento, há 148 surtos ativos no país. Graça Freitas explicou ainda que 55 são na região Norte, dois no Centro, 62 em Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Alentejo e 13 no Algarve. "Surto ativo não quer dizer qualquer situação que inspire cuidados, quer dizer que o último caso ainda não ocorreu há 28 dias", lembrou.

Ainda quando questionado sobre as declarações de António Costa em conversa privada com dois jornalistas do Expresso, António Sales afirmou que não ia comentar “conversas privadas nem conversas descontextualizadas”. “Não é esse o meu papel aqui”, sublinhou, referindo que António Costa "enquanto governante, tem estado sempre ao lado dos profissionais de saúde" e "tem estado sempre empenhado em encontrar as soluções para a melhoria das condições de trabalho destes profissionais”.