Prédio na Índia desaba e deixa, pelo menos, 70 pessoas soterradas

Um edifício de cinco andares desabou, esta segunda-feira, na cidade indiana de Mahad, localizada no estado de Maharashtra. De acordo com fontes citada pela agência France Press (AFP), há, pelo menos, 70 pessoas soterradas.

O desabamento aconteceu por volta das 19h locais – 15h em Lisboa – e, segundo o ministro do estado, Aditi S Tatkare, 15 pessoas já foram retiradas com vida dos escombros.

"Quinze pessoas foram resgatadas até ao momento, e estão feridas. Temos cinco a seis equipas de socorro no local. Estão a chegar mais equipas", disse o governaante, citado pelo New Indian Express.

O prédio residencial andares tinha cerca de 45 apartamentos, onde moravam quase 100 pessoas.

Many people are feared trapped in the debris of a five-storey building that collapsed in Mahad in Raigad district of Maharashtra. Teams of National Disaster Response Force (NDRF) have been moved to the spot for rescue operations.



