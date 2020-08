Investimento de milhões para duplicar capacidade de testagem à covid-19

Portugal é um dos países que faz mais testes de covid-19 por cada cem mil habitantes, mas o plano do Ministério da Saúde e também da Direção-Geral da Saúde (DGS) passa por duplicar futuramente a capacidade de testagem - de 10 mil testes diários feitos atualmente no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para 22 mil. A informação foi divulgada esta segunda-feira pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, durante a conferência de imprensa de atualização do número de mortes e infetados por covid-19 - mais cinco óbitos e 123 novos casos de infeção nas últimas 24 horas.

Para existir esse aumento da testagem, é necessário então um investimento de 8,4 milhões de euros, tal como confirmou esta segunda-feira o presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida.

“Há alturas em que temos de responder àquilo que a covid-19 nos proporcionou e outras em que a covid-19 tem de nos responder a algumas questões. Este aumento da capacidade insere-se naquilo que é a capacidade que nós vamos reforçar de responder às questões, mas também de estarmos muito mais bem apetrechados em relação à fase do diagnóstico”, sublinhou, explicando ainda que a intenção deste investimento não será realizar testes avulsos e sem critérios, mas sim fazer com que a diminuição do tempo de resposta “seja uma realidade”.

Este investimento está, por isso, relacionado com a pandemia, mas também com “outras emergências que possam vir a ocorrer e para outras patologias que possam vir a existir”. O investimento será feito sobretudo, segundo o responsável, nas infraestruturas e nos equipamentos, de forma a que haja uma “melhor resposta em todas as regiões do país”. “No Alentejo e no Algarve, por exemplo, a previsão é de um aumento da capacidade de testagem superior a 400%”, acrescentou Lacerda Sales, explicando que o plano foi aprovado no dia 10 de agosto.

Festa do Avante! como evento de massas

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que a festa do Avante!, a decorrer entre os dias 4 e 6 de setembro, está a ser devidamente analisada como um evento de massas.

“Dentro da tipologia de um evento de massas, a festa encerra determinadas atividades que, elas próprias, podem ser segmentadas. Dentro de cada segmento, serão observadas as regras em vigor no nosso país. É uma análise muito de pormenor”, adiantou Graça Freitas. E Lacerda Sales acrescentou: “Muito em breve, teremos as respetivas orientações. A garantia e o pressuposto, como sempre temos dito, é de que serão construídas essas regras e essas diretrizes garantindo a segurança e com certeza de que a entidade promotora terá essa responsabilidade de cumprir essas regras”.

148 surtos ativos em Portugal

Questionada sobre os surtos que atualmente se encontram ativos, Graça Freitas reforçou que existem 148 surtos ativos em Portugal, nomeadamente o da vila de Mora, distrito de Évora, que se mantém com 62 casos positivos - o mesmo número que foi registado no sábado.

“Apareceu também um caso positivo em Cabeção, mas não tem nada a ver com o surto de Mora. Em Mora, no domingo, só foram feitos três testes e hoje [segunda-feira] está tudo como estava. Os relatórios referem que as cadeias de transmissão estarão identificadas, o que é excelente”, garantiu à Lusa o presidente da Câmara de Mora, Luís Simão.