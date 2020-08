As equipas de mergulho concentraram as buscas nas imediações do cais.

Foi encontrado esta segunda-feira, no Seixal, o corpo do adolescente de 13 anos que estava desaparecido no rio Tejo desde domingo.

“O corpo estava perto, a 15/20 metros do cais, no fundo, preso a um cabo”, disse o capitão Diogo Branco, que acredita que o adolescente tenha mergulhado e ficado preso.