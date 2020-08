Rui Rio recusa comentar declarações sobre médicos feitas em privado por Costa

Líder ‘laranja’ sublinha que não fala sobre "conversas em 'off', muito menos quando as conversas em 'off' são mandadas para as redações dos outros jornais".

O presidente do PSD recusou comentar a polémica das declarações privadas do primeiro-ministro sobre os médicos.

"Há princípios éticos que eu não passo e não comento, pura e simplesmente", afirmou, esta segunda-feira, Rui Rio, depois de ser questionado por jornalistas à margem de uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

O líder dos sociais-democratas sublinhou que não comentava "conversas em 'off', muito menos quando as conversas em 'off' são mandadas para as redações dos outros jornais".

Sublinhe-se que a polémica surgiu após a divulgação nas redes sociais de um pequeno vídeo, de sete segundos, que mostra António Costa numa conversa privada com jornalistas do Expresso, durante a qual parece chamar "cobardes" a médicos envolvidos no caso do surto de covid-19 em Reguengos de Monsaraz.