por Pedro d'Anunciação

Bem pode um dirigente político armar-se em sensato e criticar todas as ameaças de extrema-direita. A verdade é que elas surgem a reboque dessa extrema-direita que se integrou no sistema. Ou direita radical. Tal e qual o mesmo tipo de esquerda, que contudo, não diz tanta enormidade.

Parece-me esquisito ter de ser o Governo ou o PR a vir propor protecção especial para as deputadas ameaçadas. De resto, essa protecção não devia ser apenas para as deputadas (3, ao que parece), mas para todos os ameaçados. E já parece haver uns quantos sob protecção.

Tenho muita pena de que a ideia não tenha partido da própria Polícia (oun partiu só nalguns casos conhecidos?), que fará as protecções (esperemos que bem, como se apresenta o caso). Esperemos ao menos que se despache com as investigações (as demoras dos magistrados, tanto judiciais como do MP, não devem ser exemplo para ninguém), porque como tem sido dito, o medo não pode prevalecer sobre a actividade democrática. Por muitas manifestações de KKK que se façam por aí, com ou sem apoio de partidos que afirmam não haver por cá racismo. Só que o racismo é como as bruxas: lá que há, há.