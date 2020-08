Efemérides de 25 de agosto

1718 Emigrantes franceses fundaram há 302 anos a cidade de Nova Orleães (ou em inglês New Orleans), ainda com o nome de La Nouvelle Orléans, que ficou a cidade mais populosa do Louisiana, EUA, e cujo nome era uma homenagem a Felipe, duque de Orleães (1869-1926), à época regente e chefe de Estado francês, irmão de D. Amélia, Rainha de Portugal casada com D. Carlos.

1825 O Uruguai, habitado por espanhóis, e centro de discórdia entre Madrid e Lisboa, proclamou a independência em relação ao Brasil (que proclamara a sua própria independência em 1822) há 195 anos, o que provocou uma Guerra na zona terminada com o Tratado de Montevideu (1828), imposto pelo Reino Unido, que oficializou essa mesma independência.

1988 Foi há 32 anos o incêndio no Chiado, em Lisboa, acabando então Os Armazéns Grandella (onde um curto circuito terá provocado a tragédia) e os Grandes Armazéns do Chiado, e registando-se a morte de pessoas – era presidente da Câmara o centrista Nuno Cruz Abecassis (1929-99), que convidou o arquitecto Siza Vieira para projectar a demorada renovação da zona.

2006 Foi publicado em Diário da República há 14 anos a Primeira Lei do Protocolo de Estado, cuja parte essencial é a das precedências nas cerimónias oficiais.

2015 Foi Desarticulada en Madrid e em várias cidades de Marrocos, há 2 anos, una célula de captação yihadistas.