Seal diz que Heidi Klum tem "plano secreto" para o afastar dos filhos

A supermodelo pediu ajuda ao tribunal para conseguir uma autorização para levar os filhos - Helene, de 16 anos, Henry, de 14, Johan, de 13, e Lou, de 10 – para a Alemanha entre os meses de outubro e dezembro. Durante este período de tempo decorrem, no país onde a também atriz nasceu, as gravações do programa Germany's Next Top Model, apresentado por Klum.

Seal não terá gostado da ideia de ficar sem os filhos durante os últimos meses do ano e, segundo os documentos judiciais, a que o Hollywood Life teve acesso, o cantor acha mesmo que a ex-mulher tem um “plano secreto”. "Acredito que a Heidi tem um plano secreto para se mudar com as crianças para a Alemanha", lê-se nos documentos, segundo a publicação.

O cantor, que está contra o pedido que Klum fez ao tribunal, afirma que, caso o pedido seja concedido, "a mudança das crianças, para longe de si e da casa em Los Angeles, pode ser por um período indefinido de tempo, dada a incerteza do impacto da covid-19 em ambos os países". O cantor alega ainda que, tendo em conta a pandemia, as restrições em relação às viagens de avião "podem mudar a qualquer momento e impedir as crianças de deixar a Alemanha ou entrar nos Estado Unidos".

Além disso, Seal diz que se Klum levar os filhos para a Alemanha, isso teria "impacto na saúde, segurança e bem-estar" dos jovens. Mas não fica por aqui e afirma também que "poderá ter um impacto permanente na relação das crianças consigo".

O músico diz ainda que se mudou para Topanga para ficar "mais perto" de Heidi e das crianças. "Sempre tive uma relação próxima com os nossos filhos. Tento passar o máximo de tempo possível quando não estou a trabalhar", explicou ainda

"Embora não tenha um horário certo em relação à custódia das crianças, fiz questão de estar o mais envolvido possível na vida delas", acrescenta o cantor. O cantor britânico diz ainda que apesar dos seus esforços, Heidi Klum tem vindo a tornar “tudo desnecessariamente difícil”, já que, segundo o mesmo, a ex-mulher diz que os jovens estão “ocupados” ou “doentes” sempre que este pede mais tempo para os ver.