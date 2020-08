Kevin Hart admitiu ter estado infetado com o novo coronavírus

O ator Kevin Hart confessou, durante o evento An Intimate Socially Distanced Affair, organizado pelo humorista Dave Chappelle, ter sido infetado pelo novo coronavírus em março.

"O problema é que eu tive mais ou menos na mesma altura que o Tom Hanks e não pude dizer nada porque ele é mais famoso do que eu", disse o humorista de 41 anos no evento, que decorreu este fim de semana, no estado norte-americano do Ohio

O artista disse ainda já ter testado negativo para o novo vírus e garantiu estar bem de saúde.