Momentos antes de ser embalsemada, mulher abre os olhos em funerária

Uma mulher norte-americana de 20 anos foi protagonista de uma história insólita... que ocorreu numa funerária. A mulher, identificada como Timesha Beauchamp, foi declarada morta, e só na funerária, quando estava prestes a ser embalsemada, é que os funcionários se aperceberam que esta estava viva."Eles já iam começar a drenar o sangue dela", disse Geoffrey Fieger à WXYZ-TV, estação televisiva de Detroit, onde ocorreu a bizarra situação.

A mulher foi encontrada alegadamente sem vida no seu apartamento por familiares, este domingo, que chamaram os paramédicos, que agiraram conforme o protocolo indicado nestes casos, de acordo com as autoridades da cidade de Southfield. “Os paramédicos realizaram métodos de reanimação durante 30 minutos”, disse o chefe da corporação de bombeiros, Dave Fornell, em declarações à ABC News. “Dadas as leituras médicas e a condição da paciente, foi determinado na época que esta não apresentava sinais de vida”. Os bombeiros ligaram ainda para o Gabinete do Examinador Médico do Condado de Oakland, e "a paciente foi novamente determinada como morta" por parte do médico legista do condado.

Timesha voltou a ser 'declarada' viva quando, momentos antes de ser embalsemada, os agentes da funerária abriram o saco de cadáveres, e repararam que esta estava de olhos abertos e a respirar. “Eu conversei com os funcionários da funerária e eles disseram-me que ela estava a respirar, tinha um ritmo cardíaco e os níveis de oxigênio estáveis", disse Fornell. "Mas ela definitivamente estava viva quando chegamos lá", assume.

As autoridades de Southfield dizem estar a conduzir uma investigação, mas insistem que o corpo de bombeiros e o departamento de polícia seguiram os procedimentos.

A mulher foi transportada para o Hospital Sinai-Grace em Detroit em estado grave. A unidade hospitalar recusou-se a divulgar qualquer informação sobre o estado de saúde de Timesha.