Espanha anuncia novas medidas depois de ultrapassar 400 mil casos

O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, ofereceu esta terça-feira apoio às regiões que decretem o estado de emergência para conter a pandemia e anunciou a mobilização de 2000 militares para as auxiliar no rastreio de contágios.

“O Governo de Espanha vai colocar à disposição das comunidades efetivos das Forças Armadas para o rastreio” de contágios do novo coronavírus, disse Sánchez numa declaração após o Conselho de Ministros, precisando que podem ser mobilizados 2.000 militares para esse fim.

Espanha, que ultrapassou na segunda-feira os 400 mil casos diagnosticados de coronavírus, regista nas últimas semanas um aumento de casos de infeção, tendo atingido na quarta-feira passada o número mais elevado de novos casos desde o final de maio (3.715), com Madrid, Aragão e a Catalunha como as regiões atualmente mais afetadas.

"A evolução da curva da pandemia é preocupante e é preciso travá-la", admitiu Sánchez, acrescentando, contudo, que Espanha continua "longe da situação de meados de março" e que "não deve criar-se um medo que paralise" o país.