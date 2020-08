Foram confirmados mais 1.184 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no Reino Unido. No total, desde o início da pandemia, já foram registados 327.798 contágios no país.

Segundo as autoridades de saúde inglesas, registaram-se também mais 16 óbitos, elevando para 41.449 o total de vítimas mortais relacionadas com a covid-19.

Existem atualmente 779 pessoas infetadas que estão internadas em unidades de saúde do país.