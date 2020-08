Lar em Santarém tem 6 funcionários e 24 utentes infetados com covid-19

Depois de a médica que presta serviço no Centro de Repouso e Lazer da Fonte Serrã ter acusado positivo para a presença do novo coronavírus, todos os utentes e funcionários do lar se viram também obrigados a fazer o teste.

Dos 60 idosos, 24 testaram positivo, bem como 6 funcionários. O Comandante dos Bombeiros Municipais de Santarém avançou, esta terça-feira, à agência Lusa que, até fazerem o teste, os pacientes estavam assintomáticos. Neste momento já há queixas de alguns sintomas, mas nenhum deles necessitou de ser internado.

O coordenador municipal da proteção civil, José Guilherme, adiantou ainda que o lar foi visitado hoje por uma equipa multidisciplinar e que o que os procedimentos para evacuação e descontaminação do edifício vão iniciar-se de imediato. Os utentes do lar serão depois transportados para diferentes locais consoante tenham, ou não, testado positivo para a covid-19.

A direção do lar confirmou ao jornal Correio do Ribatejo que os utentes que testaram positivo foram de imediato isolados dos restantes, assim como os funcionários que estão a cumprir isolamento profilático nas suas residências.

A enfermeira que presta assistência no lar testou positivo para covid-19, o que obrigou a que fossem feitos testes noutra instituição do concelho à qual também dá auxílio, afirma José Guilherme. Estes testes deram todos negativo.

A Câmara Municipal de Santarém divulgou que, até segunda-feira, o concelho tinha 242 casos confirmados do novo coronavírus dos quais 10 estão ativos e 12 levaram à morte dos doentes.