Filho mais velho de Bolsonaro confirma que também foi infetado

Quarto membro da família a acusar positivo no teste à covid-19.

Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do Presidente do Brasil, anunciou, esta terça-feira, que tinha sido diagnosticado com covid-19.

"Ainda na noite de segunda-feira (24) ele [Flávio Bolsonaro] começou a tomar cloroquina e azitromicina. Tem-se sentido totalmente bem e está assintomático", lê-se numa nota dos assessores do parlamentar, entretanto enviada à agência Lusa.

Atualmente, o filho do chefe de Estado brasileiro está a cumprir o isolamento social em sua casa, e continua sem manifestar sintomas da doença.

Recorde-se que Flávio Bolsonaro não é o primeiro – ou sequer o segundo - membro da família presidencial a ter sido infetado pelo novo coronavírus.

No início de julho, o próprio Presidente Jair Bolsonaro confirmou que tinha acusado positivo num teste à covid, tendo passado cerca de três semanas em isolamento, trabalhando a partir de casa. Atualmente já recuperou da doença.

Pouco depois da noticia do diagnóstico positivo de Jair Bolsonaro foi a vez da primeira-dama e do filho mais novo do Presidente confirmarem o contágio, tendo também eles já recuperado.