Hospital de Santarém com médica infetada e nove profissionais de saúde em isolamento

Uma médica do Hospital Distrital de Santarém (HDS) testou positivo ao novo coronavírus, este domingo, o que levou nove outros profissionais de saúde a serem obrigados a cumprir um período de isolamento, visto terem estado em contacto com a médica.

De acordo com declarações da presidente do Conselho de Administração da unidade hospitalar, Ana Infante, à Lusa ,a médica pode ter sido infetada fora das instalações do hospital, no entanto eventuais cadeias de contágio estão a ser averiguadas pelas autoridades de saúde de modo a garantir a segurança de todos os utentes e profissionais de saúde do Hospital Distrital de Santarém.

A responsável disse ainda que a direção do hospital entrou em contacto com vários médicos para adiarem ou interromperem as suas férias, de modo a que os utentes não deixem de ter os cuidados necessários, algo que Ana Infante apelidou de "um gesto de grande altruísmo e dedicação à causa pública" por parte dos mesmos.

Recorde-se que, esta terça-feira, 24 utentes e 6 funcionários do Centro de Repouso e Lazer da Fonte Serrã, em Santarém, testaram positivo ao novo coronavírus. Depois de uma enfermeira do centro ter sido infetada todos os utentes e funcionários realizaram o teste de despiste ao novo coronavírus.

Até ao momento, nenhum dos pacientes necessitou de ser internado. Os utentes encontram-se todos nas instalações, separados das pessoas que não estão infetados com covid-19 e os funcionários estão a cumprir o período de isolamento nas suas casas.