Incêndio que deflagrou na Covilhã foi dado como dominado

As chamas chegaram a alastrar-se até ao Fundão.

O incêndio que deflagrou, na terça-feira, distrito de Castelo Branco, foi dominado na madrugada desta quarta-feira.

O incêndio, que deflagrou na freguesia de São Francisco de Assis, no concelho Covilhã, chegou a alastrar para o município do Fundão e, na altura em que foi dado como dominado, estavam 300 operacionais no local.

O presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, afirmou, em declarações à agência Lusa, que “arderam algumas casas devolutas” na área entre os dois concelhos. O incêndio, que deflagrou na freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, chegou a alastrar para o município do Fundão.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, afirmou que "arderam algumas casas devolutas" na área entre os dois concelhos. "As únicas estruturas [que arderam] foram palheiros abandonados", reforçou fonte do CDOS de Castelo Branco.

Não há feridos ou desalojados a registar.