Jacob Blake. Ouviram-se disparos na terceira noite de manifestações e três pessoas ficaram feridas

Veja aqui o vídeo do momento em que Jacob Blake foi baleado

Várias pessoas manifestaram-se, na noite de terça-feira, para exigir justiça no caso de Jacob Blake, um afro-americano que, este domingo, ficou paralisado da cintura para baixo depois de ser baleado pelo menos sete vezes por um polícia ao entrar num carro. De acordo com o Washington Post, três pessoas ficaram feridas nos protestos na cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin, onde ocorreu a situação.

Segundo a publicação, os primeiros tiros foram já disparados depois da meia-noite, ou seja, já na madrugada desta quarta-feira. Não há informações sobre os estados das vítimas.

Jacob Blake, com 29 anos, foi hospitalizado depois de ter sido baleado por um agente da polícia. A vítima, que estaria a abandonar o local depois de ter separado duas mulheres envolvidas num confronto, foi filmada desarmada e com uma arma apontada.

Atrás de Blake, dois agentes da autoridade fizeram-no entrar para o carro, apontando-lhe uma arma. Antes de conseguir entrar, o polícia que carregava a arma disparou, pelo menos sete vezes. Os filhos da vítima estavam, alegadamente, dentro dessa viatura.