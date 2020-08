SIM exige pedido de desculpas a provedora da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro

A provedora afirmou que médicos de família do Aces Barreitro se recusaram a ver pacientes no lar pelo qual é responsável.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) exigiu à provedora da Santa Casa da Misericórdia um pedido de desculpas público depois de a responsável ter afirmado que “os médicos de família do Aces Barreiro se teriam recusado a ver doentes no lar da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro".

Em comunicado enviado às redações, o SIM “lamenta as falsas declarações” e considera que as declarações foram um “ataque que dirigiu”.

"Não deveria V. Exª., num lar que até segundo consta ter vários médicos, ter elaborado um plano de contingência em tempos de Covid, em que não estivessem todos em simultâneo de férias?", questiona a estrutura sindical, acrescentando que tendo em conta "as férias são aprovadas superiormente" a responsável não pode, na opinião do SIM, pelo que a provedora, na ótica do SIM, “solicitar ao SNS recursos que não tem".

"Os médicos de família têm um acordo coletivo de trabalho, onde consta a obrigatoriedade do seu local de trabalho, que decerto não passa pela deslocação aos lares”, sublinha ainda a estrutura sindical, que pede exige à responsável que "não os insulte e que respeite os direitos".