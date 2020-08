Vídeo mostra criança a boiar num unicórnio em alto-mar e a ser salva por um ferry na Grécia

Uma criança, entre os quatro e os cinco anos, que estava em cima de um insuflável, com a forma de um unicórnio, foi salva pela tripulação de um ferry, ao largo da cidade grega de Antírrio.

A imprensa grega adiantou que a menina "escapou à atenção dos pais" no domingo passado, enquanto brincava em cima de uma boia, tendo sido arrastada da praia onde a família estava.

Assim que os pais se aperceberam da situação alertaram as autoridades, que, por sua vez, lançaram um aviso ao capitão do ferry local.

Pouco depois a tripulação do barco, que faz a travessia Rio-Antírrio, localizou a criança na boia no meio do mar. Resgataram-na e entregaram-na sã e salva aos pais.

O momento foi captado em vídeo que circula agora nas redes sociais.