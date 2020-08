Universidade indiana realiza cerimónia de licenciatura com avatares

Uma universidade indiana decidiu realizar uma cerimónia original de licenciatura, celebração que tem vindo a ser adiada ou cancelada pelas universidades de todo o mundo devido à pandemia de covid-19.

Em Bombaim, o Instituto Indiano de Tecnologia criou mais de dois mil avatares para receberem o diploma entregue por um avatar semelhante ao diretor, Subhasis Chaudhuri, durante uma cerimómio no domingo.

“O Instituto pensou que era melhor organizar uma cerimónia em realidade virtual para os estudantes que se graduavam, não colocando assim a sua saúde em risco e, ao mesmo tempo, não os privar da sensação de realização e orgulho de terem passado pelo principal instituto de engenharia”, lê-se, em comunicado emitido pela instituição, onde estudou, por exemplo, o CEO da Google, Sundar Pichai.

A cerimónia foi transmitida em dois canais de televisão, para além de ter sido ainda transmitida pelo YouTube e Facebook.

Os estudantes puderam ainda “andar pelo campus virtual, visitar os seus alojamentos e departamentos de forma virtual e encontrar amigos e professores”.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, escreveu no Twitter que a cerimónia foi “uma maravilhosa mistura de tradição e tecnologia”.

Honored to receive a Ph.D. degree at 58th Convocation @iitbombay. The Committee presented everyone with cool personalized avatars. I thank @iitbombay, lovely people from my beloved department CUSE, and @DrArnabJana for constant support and everlasting fun. pic.twitter.com/qyCCjaEFcz