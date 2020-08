Jennifer Garner e Bradley Cooper criam rumores de romance

Depois de Jennifer Garner ter sido fotografada, na semana passada, com Bradley Cooper, os rumores que de os dois podiam estar numa relação começaram a surgir. De acordo com a imprensa internacional, que cita fontes próximas da atriz, Garner não estará incomodada com toda esta atenção, visto que tem sido, nos últimos anos, vista como a ex-mulher de Ben Affleck que ainda sofre com a separação, que ocorreu em 2018.

“Não há dúvidas de que sempre houve, e ainda há, uma atração entre os dois”, disse a mesma fonte, que acrescentou que mesmo o ex-marido da protagonista da série Vingadora, onde contracenou com Cooper, “sempre teve ciúmes” da relação. “E mesmo as ex-namoradas de Bradley não gostavam também”, referiu.

Segundo a mesma fonte, a atriz está “farta de que as pessoas sintam pena dela – não só por Ben a ter ultrapassado, mas como ele tem andado por aí com a sua nova namorada”, que é a atriz Ana de Armas. “Ela acha refrescante o facto de ser quem se está a divertir desta vez”, acrescentou.

Jennifer Garner e Ben Affleck casaram em 2005 e têm três em filhos em comum – Violet, 14 anos, Seraphina, 11, e Samuel, com 8 anos.