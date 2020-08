Ex-mulher de Elton John revela que tentou suicidar-se na lua de mel

Renata Blauel admite que se tentou suicidar três dias depois do casamento com Elton John. As declarações foram feitas no decorrer do processo em tribunal em que Blauel acusa o ex-marido de quebrar o contrato de divórcio.

Renata Blauel quebrou o silêncio no decorrer do processo que tem a decorrer em tribunal contra o ex-marido. Contrariamente ao acordo feito depois do divórcio, Blauel viu detalhes da sua relação partilhados no grande ecrã no filme biográfico de Elton John Rocketman e exigiu por quebra de contrato 3 milhões e 200 mil euros.

No decorrer do processo, Renata Blauel confessou com ingeriu 36 comprimidos Valium numa tentativa de suicídio enquanto decorria a lua de mel do casal depois de Elton John ter dito que não via futuro na vida do casal.

Blauel acusa o cantor de saber os seus antecedentes com problemas de saúde mental tendo já assistido a ataques de ansiedade da ex-mulher. Diz ainda que quer o filme, quer o livro autobiográfico escrito pelo cantor, Eu, Elton John, já a levaram a gastar muito dinheiro em terapia.

Elton John ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas o seu advogado acredita que as acusações servem apenas o propósito de conseguir extorquir dinheiro ao cantor.

O cantor descreve na sua biografia a agonia que sentiu ao terminar uma relação com alguém que ele amava e que o amava de volta e a quem não poderia culpar de nada. Os dois estiveram casados entre 1984 e 1988. Mais tarde, Elton John anunciou ao mundo a sua homossexualidade e conheceu o atual marido e diretor de cinema, David Furnish