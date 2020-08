Macaulay Culkin completa hoje 40 anos de vida. Recorde o percurso do ator de Sozinho em Casa

Estamos habituados a vê-lo com 10 anos (8 no filme) a interpretar o papel de Kevin McAlister, o filho mais novo de Peter e Kate que, que ao ir passar o Natal fora de casa, se esquecem da criança em casa. Mas, entretanto, Macaulay Culkin já participou em outros filmes como My Girl, The Good Son ou o Quebra Nozes, todos eles nos anos 90. Em 1994 desistiu do mundo do cinema e apesar de ter feito algumas participações depois disso foi em 2013 que se voltou a destacar quando fundou a banda de rock The Pizza Underground. A banda já se separou e hoje Macaulay Culkin é o editor e detentor do site satírico e podcast Bunny Ears.

A pressão que sofreu enquanto desempenhava o papel de Kevin McAlister levou-o a querer afastar-se dos holofotes. Foi a primeira criança a cobrar 1 milhão de dólares (cerca de 850 mil euros) para protagonizar um filme. Isso fez com que o seu manager – o próprio pai – se deixasse levar pelas quantias avultadas que estava a fazer e não deixasse Macaulay ter um período de descanso. Aos 16 anos, e depois de ter feito cerca de 50 milhões de dólares, o ex-ator emancipou-se dos pais. Aos 17 casou-se com a atriz Rachel Miner, aos 19 divorciou-se e aos 24 foi preso por posse de drogas (também aos 24 foi solto da prisão visto que pagou a fiança duas horas depois de ser preso).

Este é um tema sobre o qual ele é totalmente aberto. O mesmo não se pode dizer da sua amizade com Michael Jackson, que, quando questionado, prefere ser mais discreto. Culkin declarou no podcast Inside of You que a relação que tinha com Michael Jackson era especialmente próxima porque ambos perderam a sua infância para o estrelato e, por isso, sabiam sempre aquilo que o outro estava a passar. Quando Michael Jackson foi acusado de abuso infantil, Macaulay foi testemunhar a seu favor. O ex-ator é inclusive padrinho de Prince e Paris Jackson, filhos do cantor.

E este Natal, quando estiver a ver o Sozinho em Casa com a família no sofá, não se esqueça de dizer “Sabiam que este rapaz já tem 40 anos?”