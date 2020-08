Bárbara Bandeira partilha motivo que a levou ao hospital: "Já estava num ponto de saturação"

Depois de ter partilhado, esta madrugada, uma fotografia no hospital, a cantora Bárbara Bandeira deixou fãs e seguidores preocupados com o seu estado de saúde. E por isso mesmo, a artista decidiu partilhar um vídeo a esclarecer o que aconteceu: A filha de Rui Bandeira acabou por ceder ao stress e ansiedade que tem "acumulado", como a própria refere, e o seu corpo começou a acusar sintomas. Apesar da situação, Bárbara Bandeira sublinha que "está tudo bem".

"Ontem estive no hospital até às 4h00 da manhã. Estiveram a dar-me algumas coisas na veia para ver se a dor passava", começa por referir a jovem cantora nos seus Instastories. "A partir das 18h00 passei a sentir uma dor ridiculamente gigante no meu estômago. Não fazia ideia do que era. Nunca tinha sentido nada parecido [...] Cheguei ao hospital e estava super tonta, com sensação de desmaio e imensa dor no estômago", continua.

A cantora diz que tem acumulado muito stress e ansiedade "nesta fase" e que "a sua mente começou a interferir" com o seu corpo", utilizando palavras dos médicos. "Já estava num ponto de saturação", lamenta.

A cantora admite que foi sentido vários sinais de que estava a passar por uma fase mais ansiosa, em que precisava de parar e ter mais calma e pede aos fãs que tenham mais atenção aos sinais e pede para que estes "não se isolem". "Já estou sem dores, estou ótima e agora vou cuidar mais de mim", garante a artista.