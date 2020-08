Um casal com um bebé, de um ano e meio, perdeu-se durante um passeio, esta quarta-feira, perto da Cascata do Arado, Terras de Bouro, no Gerês.

Terão ficado desorientados e estiveram perdidos durante uma hora, tendo ligado às autoridades para pedir ajuda, segundo o Correio da Manhã.

A GNR fez o trilho onde o casal e o bebé se perderam e encontraram os três sem quaisquer ferimentos e bem de saúde.