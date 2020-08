Jogadores de basquete boicotam play-offs da NBA em forma de protesto contra a violência policial nos EUA

Os jogos dos play-offs da NBA, marcados para esta quarta-feira, foram adiados temporariamente, avançou a CNN. Os jogos em causa são o Milwaukee Bucks-Orlando Magic, o Houston Rockets-Oklahoma City Thunder e o LA Lakers- Portland Trail Blazers. Em causa está uma posição, inicialmente tomada pelos Bucks, como forma de protesto contra o novo caso de violência policial, ocorrido no passado domingo, onde um polícia de Kenosha baleou, pelo menos, o jovem negro de 29 anos, Jacob Blake.

"Estamos fartos das mortes e da injustiça", disse George Hill, base dos Bucks, na arena, em Orlando, onde decorre toda a fase final da NBA. Também LeBron James reagiu nas redes sociais: "Fo**** para este homem!!! Queremos mudanças!! Estou farto disto", escreveu a estrela da NBA.

No Milwaukee Bucks or Orlando Magic players took the court for the start of Game 5. pic.twitter.com/5MYZ85MjWP