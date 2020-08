Efemérides de 27 de Agosto

1660 Carlos II de Inglaterra (1630-85, coroado em 60) ordenou há 360 anos a morte do poeta britânico John Milton (1608-74), acabando por comutar a pena, pela idade avançada e a cegueira do escritor que viria ainda a produzir a obra-prima Paraíso Perdido.

1862 Giuseppe Garibaldi (1807-82), patriota italiano que impôs a unificação do país, foi capturado há 158 anos à entrada de Roma, por se opor aos monárquicos.

1912 Apareceu há 108 anos a primeira aventura de Tarzan, romance de Edgar Rice Burroughs 1875-1950), redactor publicitário de Chicago.

1939 Teve lugar há 81 anos o primeiro voo, em teste, de um avião a jacto – espécie que se distinguiu na II Guerra.

1974 Foi publicada há 46 anos (1º Governo Provisório, chefiado por Adelino da Palma Carlos) a regulamentação da Lei da Greve.

1975 Vinte e quatro jornalistas do Diário de Notícias foram expulsos há 45 anos em plenário de trabalhadores dominado pelos comunistas de braço no ar.

1984 O Pavilhão dos Desportos, em Lisboa, construído para a Exposição Internacional do Rio de Janeiro de 1922, passou a designar-se há 36 anos Pavilhão Carlos Lopes (n.1947), em homenagem ao atleta que recebera oiro olímpico.

1992 A subcomissão dos Direitos do Homem da ONU aprovou há 28 anos a resolução que condenou a Indonésia pela violação dos direitos humanos em Timor-Leste.

1998 O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) foi criado há 22 anos pela Lei n.º 60/98, que aprovou o Estatuto do Ministério Público.

2004 O então presidente dos EUA, George W. Bush, assumiu há 16 anos ter avaliado mal as consequências da invasão do Iraque, numa entrevista ao New York Times.

2017 O Governo venezuelano recusou há 2 anos revalidar as licenças e com isso obrigou ao encerramento de mais duas rádios privadas.

2018 O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou há 1 ano um acordo com o México para renegociar el Tratado de Livre Comércio de América do Norte.