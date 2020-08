Ana Paula Arósio está de volta à Globo... por uns instantes

Ana Paula Arósio surpreendeu, esta quinta-feira, o Brasil quando, no intervalo do Jornal Nacional, da emissora Globo, apareceu no pequeno ecrã. “Oi, gente. Voltei”, começa por dizer a atriz brasileira, que está afastada da televisão desde 2010.

A atriz reapareceu para ser a cara da nova campanha do banco Santander na apresentação de um novo sistema de pagamentos e, brincando com o seu ‘afastamento’, Ana Paula diz, no final do anúncio e após ser apresentada como ‘sumida’, que vai voltar para o seu sabático. "Bom, agora eu vou voltar porque me desacostumei da civilização", remata.

Segundo a imprensa brasileira, o anúncio valeu à atriz 8 milhões de reais (aproximadamente 1,2 milhões de euros), valores que superam os oferecidos a Neymar Jr OU Gisele Bundchen.