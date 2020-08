PJ detém homem que violou turista francesa no Porto

O homem será levado a tribunal esta quinta-feira para ser interrogado e para lhe serem aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem com vários antecedentes por crimes violentos por ter violado e roubado uma turista francesa no Porto a 31 de janeiro.

De acordo com fonte da PJ, “o arguido entrou num acesso a um espaço hoteleiro onde a vítima, uma jovem de 26 anos de nacionalidade francesa, se encontrava alojada, roubando-a e violando-a no momento em que aquela ia ali entrar".

A mesma fonte especifica que o arguido, com 33 anos, não é português, porém, vive há “vários anos” em Portugal, não possuindo residência ou “qualquer ocupação profissional”. O arguido, que não pernoita sempre no mesmo lugar, e que já cumpriu pena por crimes violentos, vai ser levado a tribunal esta quinta-feira para ser interrogado e para lhe serem aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.