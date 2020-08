Confirma-se descida do Vitória de Setúbal

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) decidiu não dar provimento à providência cautelar interposta pelo Vitória de Setúbal contra a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Esta decisão confirma assim a descida de divisão do clube e consequentemente a presença do Portimonense – que tinha sido despromovido mas que agora ocupara a vaga dos sadinos - no sorteio da Liga que se realiza no Porto, esta sexta-feira.

Recorde-se que o Vitória de Setúbal viu a sua inscrição na I Liga recusada por incumprimento de requisitos financeiros impostos pela Federação, nomeadamente, inexistência de dívidas a clubes, jogadores, treinadores e funcionários, e também à Autoridade Tributária.

O clube confirmou a decisão nas redes sociais num texto onde lamenta e sublinha a injustiça da situação.

“O Vitória Futebol Clube lamenta que a providência cautelar não haja sido decretada, entendendo que não somente ela é injusta, como não se pronuncia sobre matéria fundamental referente à própria validade do Manual de Procedimento, bastando-se por uma análise superficial das razões invocadas pelo VFC”.