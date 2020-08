PSP detém homem com 20 quilos de haxixe após perseguição

Um homem, de 38 anos, foi detido pela PSP, esta quarta-feira, após uma perseguição em Vila Nova de Gaia, tendo sido aprendidos 20 quilogramas de haxixe.

A PSP confirmou a detenção e perseguição através de um comunicado, no qual adianta que as ações resultaram de uma investigação relacionada com o tráfico de estupefacientes.

"A investigação visava a interceção de indivíduos que se dedicam ao tráfico de estupefacientes", lê-se na nota.

Além dos 20 kg de haxixe, foram também apreendidos um carro, três telemóveis e 412 euros.

Moradores de Vilar do Paraíso, em Gaia, ouviram disparos para o ar e viram várias viaturas a passar a alta velocidade, pouco antes das 20 horas de ontem, segundo o Jornal de Notícias.