Um incêndio deflagrou, esta quinta-feira, no Fundão. No local, estarão mais de 130 bombeiros e sete meios aéreos ajudam no combate às chamas.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o incêndio deflagrou uma zona de mato e não há casas em risco.

Mais meios estão a ser mobilizados para o local.