GNR identifica dezenas de jovens em ajuntamentos na região Norte

Quando as autoridades desmobilizavam os jovens de um determinado local, o grupo seguia para outro ponto de encontro.

No espaço de uma semana, a GNR desmobilizou vários ajuntamentos na zona de Caminha e Viana do Castelo, tendo identificado dezenas de jovens, com idades a partir dos 15 anos.

Combinados por WhatsApp, os ajuntamentos prolongavam-se pela madrugada e quando as autoridades desmobilizavam os jovens de um determinado local, o grupo seguia para outro ponto de encontro.

Só na madrugada passada, terão sido identificados entre 20 a 30 jovens, que estavam concentrados em dois grupos, junto à praia de Moledo e no miradouro de Santo Antão, no concelho de Caminha.