Golo de Cristiano Ronaldo eleito o melhor da Champions | VÍDEO

O remate do jogador português da Juventus na partida contra o Lyon foi o mais votado pelos adeptos. Veja os cinco golos mais votados.

Entre os mais de 400 mil votantes, a escolha do melhor golo recaiu no tiro de fora da área que Cristiano Ronaldo marcou na baliza de Anthony Lopes, Lyon, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O segundo golo mais votado é da autoria de Sabitzer do RB Leipzig, num jogo frente ao Zenit. Segue-se o remate cruzado marcado contra o At. Madrid por Cuadrado, colombiano da Juventus, que não foi muito feliz na eliminatória, mas que vê agora a desilusão ser suavizada com o facto de dois dos três melhores golos da competição terem sido marcados por jogadores da Vecchia Signora.