Cinco reclusos do Estabelecimento Prisional de Lisboa testam positivo à covid-19

Cinco reclusos do Estabelecimento Prisional de Lisboa testaram positivo ao novo coronavírus, de acordo com informações da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), citadas pela Lusa. Os reclusos tinham entrado recentemente no estabelecimento prisional e estavam a cumprir o período obrigatório de quarentena quando testaram positivo à covid-19 durante o processo de rastreio.

Todos os infetados foram transportados para o Hospital Prisional de São João de Deus e as pessoas com quem estiveram em contacto irão ser testadas para impedir a propagação do novo vírus na instituição prisional.

"Dado que se trata de pessoas vindas da rua, foi também comunicada, às autoridades de saúde publica, a identificação dos casos para os procedimentos que tenham por adequados em contexto das suas vidas familiares e sociais”, adiantou a DGRSP.

Já foram identificados 44 casos de covid-19 em estabelecimentos prisionais do país, dos quais 13 se encontram ainda ativos - 12 reclusos e uma trabalhadora de uma empresa externa que presta serviços ao sistema prisional, que está em casa a recuperar.