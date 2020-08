Registo diário de casos em Itália é o mais elevado desde maio

Nas últimas 24 horas foram registados mais 1.411 novos casos de covid-19 em Itália, o número diário mais elevado registado no país desde o dia 6 de maio. De acordo com as autoridades de saúde, o crescimento significativo deve-se ao aumento do número de testes diários realizados - cerca de 94 mil.

Foram ainda confirmados mais cinco óbitos relacionados com o novo coronavírus desde ontem. No total, já morreram 35.463 pessoas infetadas no país.

Existem 21.932 casos ativos no país. 1.198 pessoas infetadas com o novo vírus estão hospitalizados (mais 74 desde ontem), dos quais 67 estão nos cuidados intensivos (menos dois em relação à véspera). 206.554 foram consideradas recuperadas da doença (225 nas últimas 24 horas).