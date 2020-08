Polícia norte-americana revela nome de agente que disparou sete vezes contra Jacob Blake

A polícia norte-americana da cidade de Kenosha revelou, esta quinta-feira, o nome do agente que alvejou sete vezes Jacob Blake nas costas, o homem negro de 29 anos que foi baleado enquanto entrava no seu veículo à frente dos seus filhos.

De acordo com um comunicado partilhado nas redes sociais, o polícia chama-se Rusten Sheskey. Além deste agente, que trabalha para as autoridades há sete anos, mais ninguém disparou tiros. “Enquanto segurava a camisa do Sr. Blake, o oficial Rusten Sheskey disparou a sua arma de serviço sete vezes. O oficial Sheskey disparou a arma nas costas do sr. Blake. Nenhum outro oficial disparou a sua arma. O Departamento de Polícia de Kenosha não tem câmaras corporais, portanto os agentes não estavam a usá-las”, lê-se no comunicado.

Uma novidade também dada pelas autoridades é que a vítima, que se encontra paralisada desde o incidente, tinha uma faca em sua posse, que acabou por ser encontrada ao lado do veículo. Segundo o Departamento Policial, “durante a investigação após o incidente inicial”, Blake admitiu ter uma faca. “Os agentes recuperaram uma faca do chão da viatura do lado do motorista. Uma busca no veículo não localizou armas adicionais”, acrescenta a nota.