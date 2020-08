Quinta-feira em França marcada por segundo maior registo diário de casos de covid-19

Nas últimas 24 horas foram registados 6.111 novos casos de covid-19 em França. Este número é o segundo registo diário mais elevado no país desde o início da pandemia e o maior desde o fim do confinamento. No dia 31 de março o país registou o número mais elevado de casos diários até à data: 7.578. No total, 259.698 pessoas já foram infetadas pela doença no país liderado por Emmanuel Macron.

Apesar de o número de casos se estar a aproximar do mesmo registo feito no início da pandemia, o número diário de óbitos continua distante. No dia 31 de março foram registadas 498 mortes enquanto que esta quinta-feira foram confirmados 32 óbitos - registo que diz respeito às últimas 48 horas -, elevando assim o número total de vítimas mortais relacionadas com a covid-19 para 30.576.

De acordo com as autoridades de saúde francesas foram registados mais 22 focos de covid-19, elevando assim o total de focos de contaminação no país para 486. Existem 4.535 pessoas infetadas hospitalizadas atualmente, das quais 381 estão em unidades de cuidados intensivos.