Mulher e filhas de Jorge Gabriel testaram positivo ao novo coronavírus

O apresentador da RTP e as familiares estiveram em contacto com uma pessoa infetada em Porto Santo.

Depois de ter anunciado que estava a cumprir o período de quarentena por ter estado em contacto com uma pessoa infetada com covid-19, em Porto Santo, Jorge Gabriel anunciou que a sua mulher, Filipa Gameiro, e as filhas Madalena, de 17 anos, e Mariana, de 20 anos, acusaram positivo no teste de despiste ao novo vírus, ao contrário de si e do seu filho Pedro, de 3 anos, que tiveram um resultado negativo no teste.

Apesar de estarem infetadas, o apresentador da RTP garante que se encontram "bem" de saúde, em declarações ao Jornal de Notícias. Estou ótimo e elas também estão bem. Fizeram os testes depois de sabermos que tínhamos estado em contacto com pessoa infetada e deu positivo, mas estavam e continuam sem quaisquer sintomas", afirmou Jorge Gabriel, acrescentando que as familiares estão a cumprir o período de quarentena mas, ao contrário do apresentador, em Porto Santo.