Menina de 14 anos é a primeira vítima mortal do furacão Laura

Uma menina de 14 anos foi a primeira vítima mortal do furacão Laura no Louisiana, depois da queda de uma árvore sobre a sua casa, e mais são esperadas, naquele que é um dos furacões mais violentos que atingiram aquele Estado norte-americano.

"Acho que não será a última, embora reze para que não haja mais", afirmou o governador John Bel Edwards à cadeia televisiva MSNBC, confirmando a primeira morte ao mesmo tempo que o furacão tem perdido força.

O furacão atingiu o continente na categoria 4 (de 5) por volta das 1:00 locais (7:00 em Lisboa) na cidade costeira de Cameron, perto da fronteira com o Texas, no golfo do México, com ventos sustentados de 240 quilómetros por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês).

Isto torna-o o mais poderoso a atingir o Estado de Louisiana em mais de um século e meio, de acordo com dados compilados pelo investigador de furacões na Universidade do Colorado, Philip Klotzbach.